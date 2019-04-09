Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizesiyle Bilecik Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenci ve yakınlarına “Yaya Öncelikli Trafik” eğitim programı çerçevesinde trafik eğitimi verildi ve okul bahçesinde öğrencilerin katılımlarıyla trafik ekip araçları ile birlikte etkinlik düzenlendi. Düzenlenen eğitim sonrasında kısa bir açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'ncü maddesinde yapılan düzenleme ile trafikte ilk geçiş önceliği yayalara verildiğinden, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı ‘Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edilerek, ülke genelinde farkındalık faaliyeti yapılması için yıl boyu devam edecek kampanya başlatıldı. Bu kapsamda biz de kentimizde eğitim gören öğrencilerimize trafik eğitimi vermeye başladık” dedi.