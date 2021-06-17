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Özel eğitim okulları tarafından hazırlanan 'TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve öğrencilerinin ortak olarak ürettikleri projelerin yer aldığı “TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı” sergisinin açıldı.


Projelerin yer aldığı sergi açılışa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol katıldı. 26 öğretmen ve 55 öğrencinin hazırladığı, 24 projenin yer aldığı TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin açılışının ardından tüm projeleri inceleyen Vali Şentürk, Okul Müdürü İbrahim Aydoğar ve danışman öğretmenlerden projeler hakkında bilgiler aldı.

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