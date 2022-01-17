(ÖZEL) Fotoğrafına bakılıp ilmek ilmek işliyorlar

Tarihi Osmanlının kuruluş yıllarına dayanan ve Bilecik topraklarında üretildiği için 'Bilecik Çatması' olarak bilinen bez, bir örneği olmadığı için fotoğraflarına bakılıp ilmek ilmek işleniyor.

Osmanlı Devleti zamanında padişahların kaftanlarında, saray eşrafının giysilerinde, saraydaki yatak örtülerinde kullanılan bir bez olan 'Bilecik Çatması' yeniden hayat buluyor. Bilecik Halk Eğitim Merkezi tarafında açılan kursa 'Bilecik Çatması' elde bir örnek olmadığı için fotoğraf karesine bakılarak ilmek ilmek işleniyor.

"Biz tekrar bunu canlandırıp en azından birkaç tane örneğini tarihe kazandırmak için çaba sarf ediyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, “Burada unutulmaya yüz tutmuş eserler olarak günümüze kalmış olan minyatür tarzı halılar üretmekteyiz. Özellikle bizim üzerinde durmak istediğimiz ‘Bilecik Çatması' bezi. Şuanda hali hazırda herhangi bir örneği yok. Fotoğraflardan resimlerden alarak, ilmeklerini çıkarıp Bilecik çatma bezini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Bilecik çatma bezi nedir, Osmanlı zamanında padişahlarımızın ve saray eşrafının kaftanlarında giysilerinde ve yatak örtülerinde kullandıkları bir bez. O dönem sadece Bilecik'e üretiliyordu ve İstanbul'a saraya gönderiliyordu. Ama ne yazık ki günümüzde fabrikalarında bu tarz benzeri kumaşları daha ucuza mal ettiğinden dolayı ilimizde bu alanda çatma bezi üretimi tamamen durmuş vaziyette. Biz tekrar bunu canlandırıp en azından birkaç tane örneğini tarihe kazandırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık bin yıl öncesinden geliyor bunun tarihi"

Yıldız, 'Bilecik Çatması'nın tarihi hakkında bilgi vererek, "Yaklaşık bin yıl öncesinden geliyor bunun tarihi. Osmanlı'nın kurulduğu dönemde biliyorsunuz Bilecik- Söğüt bu bölgede bulunuyorlardı. O dönem burada Bilecik Çatma Kadifesini keşfettiler. Bunu o dönemden beri kullanmaya gayret etmişlerdi. Saraya da Bilecik'ten İstanbul'a taşıma yoluyla götürmüşlerdir" dedi.

'Bilecik Çatması' dokuyan Hatice Güntekin, “Kadife çatma öğrenmeye çalışıyorum. Tarihe katmaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı biraz ağır gidiyor, ama herhalde bitiririz. Yanlış olmasın diye çok dikkat ediyoruz. Biraz zaman alacak" dedi.

Usta öğretici Sevil Tuzak ise, “İlmek ilmek kadife çatmayı öğretiyorum kursiyerlerime. Allah nasip ederse geçmişimizi bugünümüze taşımaya çalışacağız" dedi.