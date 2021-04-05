Özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

İl Müdürü Akyol, Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle kent merkezinde eğitim veren özel eğitim okullarını ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Akyol, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitimlerinde katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapan İl Müdürü Akyol, öğretmenlere özverili çalışmalarında dolayı tebrik etti.