Özel gereksinimli öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştular

Bilecik Özel Eğitim Okulları öğrencileri tarafından "Özel Gereksinimli Bireyler Haftası" kapsamında, video konferans yöntemiyle program düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Özel Eğitim Okulları Müdürü İbrahim Aydoğar'ın da katıldığı video konferansta, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı etkinlik izlendi. Etkinlikte konuşan Vali Şentürk, toplumun özel çocuklar hakkında farkındalık oluşturacak bir şeyler yapmaları halinde, durumlarının çok daha güzel bir hal alabileceğini ifade etti.

“Eğitimler kendilerine bir takım avantajlar sağlayacaktır”

Özel gereksinimli çocukların günlerini kutlayan Vali Şentürk, "Çocuklarımızla sadece kendi aile bireyleriyle değil, bizleri de içine alan kalabalık bir aileyiz. Güzelliklerimizi beraber paylaşarak artırıyoruz. Hiçbir engel yaşama sevincimize engel olmamalıdır. Okullarımızda öğrencilerimize, temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler veriliyor. Eğitimler kendilerine bir takım avantajlar sağlayacaktır. Yetenek ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik mesleki ve beceri kurslarla bu sorunun da çözüleceğine inanıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ve Okul Müdürü Aydoğar'ın konuşmalarının ardından etkinlik; öğrencilerin maniler söylemesi, bilmeceler sorulması, Hacivat-Karagöz gösterisi yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.