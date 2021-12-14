(ÖZEL) Gönüllü gençler her hafta bir cami veya okulu dip bucak temizliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, her hafta farklı okul ve camileri dip köşe temizliyorlar. Son olarak Gümüşdere köyündeki camiyi temizleyen gençlerin gayret ve çabasını köylüler takdirle karşılıyor.

Pazaryeri Gençlik Merkezi bünyesinde birleşen genç gönüllüler, tamamı ilçede ve köylerde bulunan okulların ve camilerin temizliğini gönüllü olarak yapıyorlar. Son olarak ilçeye bağlı Gümüşdere köyünde buluşan gönüllüler, köy camisinin genel temizliğini özveri ile gerçekleştirdiler. Soğuk havaya aldırış etmeyen gönüllü gençler köy camisinin iç ve dışının yanı sıra şadırvanının da temizliğini yaptılar. Soğuktan üşüyen gençler soba başında ısınırken, köylüler tarafından verilen ikramları yediler.

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllülerinden Emrah Örs, her hafta bir okul veya camiyi temizlediklerini belirterek, bu hafta da Gümüşdere köyüne geldiklerini söyledi.

Köy Muhtarı Basri Demirkaya ve cami imamı Mustafa Akbulut da gönüllü gençlere emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.