(özel haber) 14 Şubat Sevgililer Günü'nün trendi 'solmayan gül'

Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi, kuyumcu ve hediyelik eşya satan mağazalarda hareketlilik başlarken, çiçekçilerden solmadan 4 sene yaşayabilen güle 14 Şubatta talebin çok olması bekleniyor.

Bilecik'te 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar tamamlanırken, cam fanus içine yapılan ve solmayan gül diye adlandırılan çalışmalara talebin çok olması bekleniyor. Buna talebin içindeki güllerin 3-4 sene solmaması olduğunu anlatan Bilecikli çiçekçi Taci Zengin, "Bu senenin 14 Şubat Sevgililer Günü trendi ölmeyen güllerimiz. XXL, XL ve L olarak normal giyim gibi belirlenmiş kalpli olarak büyüklü küçüklü olarak trendleri bulunuyor. Dekora girdiği zamanlar 3-4 yıl ömrü ve tükenmeden tazeliğini koruyup vitrinde çok güzel bir görünüm sağlamaktadır. Bu sene orkideyi geçmesinin sebebi canlılığının doğal olmasından kaynaklanmaktadır. Ölmeyen güllerimizin fiyatları 200 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkmaktadır. 1'li 2'li 3'lü, kalpli ve büyüklük olarak değişmektedir" dedi.

"Bu sene teraryumdan ziyade bu şekilde şoklanmış güller rövanşta"

Diğer bir çiçekçi Altıner Yörümez ise, "Yaklaşan 14 Şubat sevililer gününe özel bu senenin modası şoklanmış gül, yani solmayan gül. Bu şoklanmış güller birkaç sene bu şekilde durabiliyor. Geçen sene kutu güllerimiz meşhurdu, kutu gül çok fazla gitti. Ama bu sene teraryumdan ziyade bu şekilde şoklanmış güller rövanşta. Ö satışlarımızı yaptık, çok sipariş alıyoruz. Fiyatları da 250 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor daha da üstü var daha değişik şekillerde de müşterinin talebine göre yapıyoruz. Solmayan güller suyla temas ettirilmemelidir. Direk güneş ışığı görmemelidir. Dört sene eğer bu şekilde durmasını istiyorsanız dediğim gibi güneş ışığı görmeyecek ve suyla temas edilmeyecek" dedi.