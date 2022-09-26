(ÖZEL) Kâbe'nin iç ve dış örtüsünden bir kısmı Şeyh Edebali Türbesi'nde sergilenecek

İpek üzerine hat süslemeleri bulunan Kâbe'nin iç ve dış örtüsünden bir kısmı artık Şeyh Edebali Türbesi'nde sergilenecek.

İlk inşaatını Hz. Âdem'in yaptığına ve bugünkü şeklini Hz. İbrahim'in verdiği Kâbe, tarihin erken dönemlerinden beri içeriden ve dışarıdan kıymetli kumaşlarla örtülüyor. Geçmişte yün ve pamuklu kumaşlarla örtülen Kâbe, Osmanlı döneminde itibaren ipekli kumaşlarla örtülmeye başlanmıştı.

Arefe günü değiştiriliyor

Tarihte kırmızı, yeşil, beyaz gibi renkler kullanılmış olsa da Kâbe'de artık dışarıda siyah örtü, içeride yeşil örtü kullanılıyor. Bu örtü her yıl Hac döneminde Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Eski örtü ise bölümlere ayrılarak ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarına ve İslam'a hizmet etmiş önemli kişilere hediye olarak veriliyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kendisine getirilen Kâbe'nin iç ve dış örtüsünden bölünmüş birer parça kutsal emanetin Şeyh Edebali Türbesine layık olduğunu söyleyerek bağışladı. Kendi elleriyle çerçeve içinde Kâbe'nin iç ve dış örtüsü türbe içine asan Kızılkaya, kutsal emanetlerin burada sergilenmesi istedi.

"Şeyh Edebali ilmi, adaleti, hoşgörüyü, Müslümanlığı ve İslamiyet'i yaymakta büyük görev üstlenmiştir"

Şeyh Edebali hakkında bilgi veren Valilik personeli Engin Beyce, "Şeyh Edebali Hazretlerinin 27 yıl boyunca Bilecik'imize hizmet etmiştir. İlmi, adaleti, hoşgörüyü, Müslümanlığı ve İslamiyet'i yaymakta büyük görev üstlenmiştir. Osmanlı Devletinin manevi kurucusudur. Aynı zamanda Osman Gazi'nin akıl hocası, fikir babası, aynı zamanda kayınbabası olduğunu bilmekteyiz. Vasiyeti üzerine damadı Osman Gazi'ye der ki; 'Başımı 27 yıl boyunca secde ettiğim yere beni defnedin' demesinden dolayı da Şeyh Edebali Hazretleri'nin kabrinin ve dergâhının bulunduğu odadayız" dedi.

"Şeyh Edebali Türbemize böyle bir anlamlı kutsal emanetin ilk defa geldi"

Beyce, Kâbe iç ve dış örtüsü hakkında bilgi vererek, "Şeyh Edebali Türbemize böyle bir anlamlı kutsal emanetin ilk defa geldiğini de belirtmek istiyorum. Suudi Arabistan'dan ilimize gelen kutsal emanetlerimiz var. Kâbe'nin örtüsü diğer bir adıyla 'Kisve-i Şerif'. Hacı adayları Arafat'a çıktıkları Kurban Bayramı'nın arifesi günü Kâbe örtüsü yani 'Kisve-i Şerif' değiştirilir. Çıkan örtüde zemzem suyuyla yıkandıktan sonra İslam devletlerinin önemli müzelerinde sergilenmek üzere hazırlanır. Bir kısmı da İslam devletlerinin devlet başkanlarına, devlet büyüklerine hediye edilmek için de belirli ölçülerde gönderildiğini hepimiz bilmekteyiz. Bilecik Valimiz Kemal Kızılkaya'ya da Suudi Arabistan'dan getirilen bu anlamlı hediye Kâbe örtüsünün iç ve dış örtünün birer parçasını getiren kişilere de bizler şahitlik ederiz, getiren eller dert görmesin. Emanet ehlinde anlam kazanır düşüncesiyle ‘İnsanı yaşat ki devleti yaşasın' sözleriyle yola çıkılan Şeyh Edebali Hazretlerinin bulunduğu odaya kendi elleriyle kutsal emaneti asmıştır. Gelen misafirlerimizin de ziyaretleri esnasında Kâbe'nin kokusunu, hoşnutluğunu o ruhu burada yaşamalarına vesile olduğu için de Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya Bilecikliler olarak sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.