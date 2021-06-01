(ÖZEL) Kentte kalan son 2 ayakkabı boyacısı kafalarını sokacak bir yer arıyorlar

Bilecik'te daha önceden üzeri kapalı bir alanda ayakkabı boyayan boyacılar, o alanın yıkılmasının ardından adeta kafalarını sokacak bir yer arıyorlar.

Bilecik merkez Kültür Sitesi Ailesi Çay Bahçesi önünde üzeri kapalı bir alanda ayakkabı boyacılığı yapan boyacılar, bu alana belediye tarafından Atatürk parkı yapılmasının ardından açıkta kaldılar. Kendilerine belediye tarafından Şadırvan mevkiinde yer gösterilen boyalar şimdi kafalarını sokacak bir yer arıyorlar.

"Bizim halimiz ne olacak"

Belediyenin kendilerine bir yer yapacakları sözünün verdiğini anlatan ayakkabı boyacısı Recep Altay, "Eski yerimiz yıkılırken bize çalışmak buraya gösterdiler. Sonra bizlere yer yapacakları söyleyerek söz verdiler. Bizim halimiz ne olacak" dedi.

"Bilecik'te topu topuna iki boyacı kaldı, başka boyacı arkadaşlarımız yok"

Diğer bir ayakkabı boyacısı Sadettin Çakır, daha önceden başlarına yağmur düşmeyen bir yerleri olduğunu anlatarak, "Biz boyacılar daha önce kültür sitesinin altında belediye çay bahçesinin orada boya yapıyorduk. Önceki dönemde belediye başkanı kafamızın üzerini kapattı, en azından başımıza yağmur düşmeyen yerimiz vardı. O alan park olunca bizi buraya indirdiler. Belediye tarafından tekrar size yer yapılacak denildi, ama yapılmadı. Bu çözüme çare bulunsun istiyoruz. Yani Bilecik'te topu topuna iki boyacı kaldı, başka boyacı arkadaşlarımız yok. Eski yerimizde boya yaparken hem müşterimiz daha çoktu hem de müşterilerimiz seve seve geliyordu. Şimdi burada yerimiz eski yerimize uzak. Müşterilerimiz 'Sizi bulmakta zorlanıyoruz' diye şikâyetler var. Burada boya yaptığımızı bilmiyorlar. Göz önünde olursak daha güzel müşterilerimiz olur, daha güzel hizmet veririz. Şuanda keçi misaliyiz. Keçinin kulağına yağmur düştüğü zaman gölge yer ararmış, biz de aynı o misaldeyiz. Yağmur düştüğü zaman tezgâhımızı toplayıp gitmek zorunda kalıyoruz. Malzememiz ıslandığı zaman boya olmuyor ama daha önce bu sorunlarımız yoktu yağmur yağdığında geri çekiliyorduk, yağmur dinince yine aynı işe başlıyorduk. Şuanda açıkta olduğumuzda yağmur yağınca kaçacak delik arıyoruz" dedi.

"Büyük şehirlerde lostra salonları var vatandaş ayakkabısını oraya severek boyatmaya gidiyor"

Ayakkabısını boyatan müşteri ise, "Ayakkabımızı boyatacağız ama soğuk, yağmur var. Yukarısı en azından kapalıydı, hizmet veren arkadaşlarda bu konuda rahattı, bizde rahattık. Şimdi bu işten muzdaribiz. Bu çocukları mağdur etmeyin, bizi de mağdur etmeyin. Büyük şehirlerde lostra salonları var vatandaş ayakkabısını oraya severek boyatmaya gidiyor. Burada hoplaya titreye ayakkabı boyatılır mı? Boyayanda mağdur, boyatanda mağdur. Birazda hava şartlarını düşünün. Yazın sıcak, kışın da soğuk" dedi.