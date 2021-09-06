(ÖZEL) Kırtasiye malzemesi alırken dikkat edin

Bilecik'te, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün itibariyle başlamasının ardından kırtasiyelerde de tatlı bir telaş başladı. Kırtasiye sahibi Berrin Yıldırım velileri uyararak, "Kanserojen madde içermeyen ürünleri almalarını öneriyoruz" dedi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ve okulların açıldığı ilk gün yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler tatlı bir telaş yaşıyorlar. Kırtasiyeciler velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için harıl harıl çalışıyor. Velilere ve öğrencilere kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini ve en uygun fiyata sunmaya çalışan kırtasiyeciler, ürün yelpazesini geniş tutuyor.

"Kanserojen madde içermeyen ürünleri almalarını öneriyoruz"

İşlerinin yoğun olduğunu ve gece 24.00'e kadar açık olduklarını anlatan Emre Kırtasiye sahibi Berrin Yıldırım, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat edilmesi yönünde uyardı. Ne olduğu belirsiz kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Yıldırım, "Velilerimiz çocuklarının sağlığına kırtasiye malzemeleri alırken öncelikle dikkat etmeleri gereken konu, kanserojen madde içermeyen ürünleri almalarını öneriyoruz. Çünkü bir veli olarak en değerli olan şey çocuklarıdır, çocuklarının sağlığıdır. Bu yönde alışveriş yaparken öncelikle çocuklarının sağlığını düşünerek alışverişini yapmalıdır. Bizler açıldığımız ilk günden bugüne bu anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizdeki hiçbir üründe kanserojen madde içermez. Belli başlı bazı yerler ürünleri uygun fiyata vermek amacıyla nerden geldi belli olmayan malzemeler oluyor. Veliler alışveriş yaparken bunlara dikkat etsin bu ürünleri almasınlar. Bu yılda veliler tercihlerini kırtasiyeci esnafından yana kullanmalıdır. Yeni sezonda herkese hayırlı olsun diliyorum. Dışarıdaki çoğu büyük marketlerde satılan ürünlerin çoğu araştırmasını yapsınlar kırtasiyeden aldıkları malzemelere göre daha pahalı oluyor" dedi.