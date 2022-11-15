İhlas Haber Ajansı

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(ÖZEL) Motosiklet sürücüsü bozuk yolun kurbanı oldu

Bilecik’te, yolun bozukluğundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Bilecik'te, yolun bozukluğundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikleti devrilen sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde seyir halindeki 11 ABD 985 plakalı motosiklet sürücüsü Görkem Ö. (17) yola döşenen parke taşlarının bozulmasından dolayı aracın hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan vatandaşlar bu yolda sürekli kaza olduğunu belediye yetkilerin bu konuya bir çözüm bulmalarını istedi.

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