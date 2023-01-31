(ÖZEL) Müdür olmayı heyecanla bekliyorlar

Anaokulu Müdürlüğü, “Her Gün Bir Öğrenci Okul Müdürü” projesi geliştirdi. Çalışmadaki amacın, okulda uygulamalı eğitim çerçevesinde yapılarak, yaşayarak öğrenme, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama, kendini rahat ifade edebilme, sorumluluk alma, sosyal yaşam becerileri, liderlik ve gelecek odaklı düşünme becerileri kazanmaları olduğunu belirtti. Okula gelen tüm çocukları girişte okul müdürü eşliğinde günaydın ile karşılayan ‘Minik Müdür', okul ile ilgili yapılmasını istediği hedeflerini arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşıyor.

"Projemiz Mihrimah öğrencimizin okula alışamadığı süreçte başladı"

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdiresi Sevgi Uğurlu, "Projemize ilk olarak Mihrimah isimli öğrencimizin okula alışamadığı süreçte okulun kapısından içeri girmediği dönem başladı. Süreçte hadi bugün sen 'müdür teyze ol, dolaş' diye başladık ve o günden sonra Mihrimah ağlamayı bıraktı. Okulumuza çok güzel alıştı ve o gün odamıza geldiğimizde okulda gördüğü aksaklıkları dile getirdi. O günden sonra bunun projeye döndürdük her gün bir öğrencimiz okul müdürü olup hayallerini anlatıyor. Çok değişik fikirlerde geldi. Okulda görmek istedikleri şeyleri de dile getiriyorlar ve heyecanla müdür olacakları günü bekliyorlar" dedi.

"Çocuklar müdür amca müdür teyze olmak için heyecanla sırasını bekliyor"

Öğretmen Asene Çelik, projemiz çerçevesinde çocukların her gün daha mutlu bir şekilde okula geldiğini fark ettiklerini anlatarak, "Çocuklar müdür amca müdür teyze olmak için heyecanla sırasını bekliyor. Velilerden çok güzel geri dönüş aldık. Geceleri yatmadan önce 'yarın ben müdür amca olacağım şunları söyleyeceğim, yarın ben müdür teyze olacağım okula şunları katacağım, çocukların daha çok eğlenmesi için şunları yapacağım' diye bir sürü fikirlerinin olduğunu bize ilettiler. Çocuklar eğlenerek daha çok severek okula geliyorlar. Müdür teyzelerine olan sevgileri kat kat artıyor. Biz de öğretmenler olarak bunun sevincini yaşıyoruz" dedi.