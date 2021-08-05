(öZEL) Otomobil ile bisikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu ile 19 Mayıs caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Kemal Pamukçu Caddesinde seyir halindeki Fatih U. yönetimindeki 11 DH 328 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Yasin Erdal'n kullandığı bisiklet caddelerinin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada yere düşen bisiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.