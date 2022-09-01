(ÖZEL) Şehit Ahmet Çavuş ve arkadaşları 100'üncü şehadet yılında unutulmadı

Kurtuluş Savaşı'ndan Yunan askerleri tarafından 8 silah arkadaşıyla şehit edilen ve kızı tarafından 60 yıl önce mezarı bulunan Ahmet Çavuş, şehadetinin 100'inci yılında unutulmadı.

Ahmet Çavuş'un mezarı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Dokuz Mezarlar' mevkiinde 1980'li yıllarda kızı tarafından bulunmuştu. İlçeye bağlı Akçapınar köyünde ormanlık alanda bulunan mevkide Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi, Akçapınar Köy Muhtarlığı ve Sakarya'nın Pamukova ilçesi Akçakaya köyünde ikamet eden şehit Ahmet Çavuş'un torunu Süleyman Taş ve ailesi tarafından tüm şehitlerin adına Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Buradaki askerlerin şehit olduğunu bizim büyüklerimiz anlatırdı

Akçapınar Köy'ü sakinlerinden 90 yaşındaki Mürsel Kuş ve Ahmet Ben, bu bölgeye neden 'Dokuz Mezarlar' mevkii denildiğini anlattılar. İkiliden Mürsel Kuş, "Burası Akçapınar ve Bereket köyleri arasında bulunan bir şehitlik. O zamanki askerler kendi imkânlarıyla yatmak için yer yapmışlar. Avdan dağındaki Yunan düşman askerleri bu mevzilerde saklanan Türk askerlerini top atışı ile şehit etmişler. Biz büyüklerimizden böyle duyduk” dedi.

"Isınmak için ateş yakınca Yunan askeri tarafından top atışıyla şehit düşmüşler"

Ahmet Ben, bu bölgenin Kurtuluş Savaşı'ndan ileri karakol olduğunu anlatarak, "Burada yatan şehitlerimiz bir manga timiymiş. Askerlerimiz burada beklerken babamlardan duyduğumuza göre eğitim yapmaya çıkmışlar yağmur yağınca zemliğe (mevziiye) giriyorlar orada ateş yakıyorlar. Ateş yakınca dumanı gören Yunan askeri karşıki dağlardan dumana doğru nişan alıp askerlerimize top atıyorlar. Sekiz askerimiz burada şehit oluyor bir askerimizde yaralı şekilde Sakarya'nın Geyve İlçesinde bulunan hastaneye giderken yolda şehit olmuş, bizim bildiğimiz burada yatanlardan şehit askerlerden birinin Akçakaya Köyü'nden Mustafa Çavuş olduğunu biliyoruz, diğer şehitlerimizin kim olduğunu bilmiyoruz” dedi.

"Mustafa çavuşumuz 100 sene önce vatanını savunurken arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuşlar"

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da duygu dolu anlar yaşadığını anlatarak, "26 Ağustos günü 9 askerimiz Akçapınar köyünden çıkıyor karşıki dağlarda bulunan Yunan askerleri ile savaşmak için geliyor buralara. Açılan top atışı sonrasında da 9 askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Ama esas biraz sonra burada yatan şehitlerimizden Mustafa Çavuş'un torunu olan Süleyman Taş'tan daha ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Burada yatan Mustafa çavuşumuz 100 sene önce vatanını savunurken arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuşlar Burada yatan şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

"Burada yatan şehitlerimiz hikâyesini rahmetli dedemden çok kez dinlemişimdir"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Vatanımız için, bayrağımız için ve devletimiz için bu vatana canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Burada yatan şehitlerimiz hikâyesini rahmetli dedemden çok kez dinlemişimdir. Buralarda daha çok şehitlerimiz vardır. Çünkü buralarda o zamanlar Yunan askerleri ile bizim askerlerimiz vatanını savunmak için savaşmışlar. Çok uzun bir süre önceleri buraya birkaç kez gelmiştim. O zamanlar belediye başkanı da değildim. Bugünden sonra kaymakamımız ve devlet büyüklerimiz ile birlikte el ele vererek buraya daha çok önem vereceğiz. Şehitlerimize yakışır bir yer yapıp belki burada bundan sonraları programlar bile düzenleyebiliriz” dedi

"Dumanı gören Avdan Dağı'ndaki Yunan askeri dedem ve arkadaşlarını şehit etmişler"

Akçakayalı Şehit Mustafa Çavuş'un torunu Süleyman Taş, annesinden dinlediği kadarıyla dedesinin 5 arkadaşıyla birlikten köyden askere gittiğini anlatarak, "1922 yılında asker oluyor ve hemen savaşa katılıyorlar. Afyon Dumlupınar'a gidip birliğe katılıyorlar. Dumlupınar'da ismet Paşa dedemi ve arkadaşlarını kendi memleketlerini korumaları için 'Orada yavaşın' diye memleketine, buraya gönderiyor. Burada Yunanlılarla savaşırken aşağıda bulunan mevzilere girip savaşıyorlar, ancak havanın yağışlı olması münasebetiyle üşüdükleri için ateş yakıyorlar. Dumanı gören Avdan Dağı'ndaki Yunan askeri dedemlerin bulunduğu yere top atmaları sonuncunda dedem ve arkadaşları şehit olmuşlar. Uzun araştırmalarımız sonuncunda ilk defa 1983 veya 1987 yıllarında burayı bulup şehitliği düzenledik. Bugün Akçapınar köy muhtarımız, Akçapınar köy halkımız ve Pamukovalı hemşerilerimiz ile buraya gelerek dedelerimiz atalarımız ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Bu vatanımızın bölünmez bütünlüğünü engellemek için canlarını seve, seve veren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.