(ÖZEL) Suriye'den savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de çömlek yarışmasında 1'inci oldu

İç savaş nedeni ile Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Bilecik'e yerleşen Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan, 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayında Türkiye 1'inci oldu. Nassan, kazandığı 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayına katılan çömlek ustaları hünerlerini sergiledi. Çalıştaya Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde çömlek ustalığı yapan ve ülkesini iç savaşlar nedeni ile terk etmek zorunda kalan 32 yaşındaki Suriyeli çömlek ustası Hüseyin Nassan da Bilecik'i temsilen katıldı. Türkiye'nin her ilinden çömlek sanatı ile uğraşan ustaların davet edildiği çalıştayında Hüseyin Nassan birinci olurken ödülünü Karacasu İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'den almıştı.

"Dedemden babama, babamdan da bana miras kalan ustalığı 18 yıldır sürdürüyorum"

2015 yılında Suriye'deki iç savaşlar nedeni ile Türkiye'ye geldiğini belirten Hüseyin Nassan, "Çömlekçilik mesleğini Suriye'de dedesinden ve babasından miras aldım ve 18 yıldır çömlekçilik sanatı ile uğraşıyorum. 2017 yılından beri de Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlek ustalığına devam ediyorum. 2019 yılında Uluslararası Göçmenler günü nedeniyle Bilecik'te düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten 'Kırlangıç' ödülü verdi bana. Çok mutlu oldum o zaman" dedi.

“Kazandığım 3 bin liralık ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağım”

Hüseyin Nassan, yarışmada kazandığı ödülü şehit çocuklarına bağışlayacağını anlatarak, "2017 yılında Emin abiyle tanıştım burada, o zamandan beri hala burada onunla birlikte çalışıyorum. Ondan çok memnunum Allah razı olsun. 4 yıldan bu yana bana ağabeylik yaptı. 2018 yılında vali beyden aldığım ödül sonrası o zamandan beri sanatımı herkese göstermek istedim. O yüzden her yerde güzel bir şeyler yapıyorum ve farklı bir şeyler çıkartmayı düşünüyorum. Yarışmaya gitmeden önce yarışmada ödül var diye haberim yoktu. Yarışmanın yarısında 3 bin lira ödül verileceğinden haberim oldu. O zaman kendime söz verdim eğer bu yarışmayı kazanırsam o paradan tek kuruş almayacağım, o para ile şehit çocuklarına bayramlık hediye göndereceğim” dedi.