(ÖZEL) Tabduk Emre'nin türbesinin İnhisar'da olduğu tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Tabduk Emre'nin türbesinin İnhisar'da olduğu tescillenirken, bu olay ilçede sevinçle karşılandı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "Yıllarca burada Tekkeönü diye bilinen mevkiinin üst tarafta Hıdrellez ve Tabduk Emre Anma Etkinlikleri yapılan bir yerdi" dedi.

8 Kasım 2022 günü İHA'nın 'Tapduk Emre Türbesi'nin Bilecik'te olduğu iddiası' üzerine belediyenin başvurusu sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen harekete geçti. Ardından yapılan incelemede bakanlık, "Bilecik ili İnhisar İlçesi, Günerorbay Mahallesinde ve tapunun 290 ada 18 parselinde kayıtlı Tapduk Emre Türbesi'nin I. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi" kararı çıktı. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar sonrası büyük sevinç yaşayan Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar sonrası büyük sevinç yaşayan ilçe halkı bölgenin turizm açısından büyük bir gelişme yaşanması bekliyor.

"Orhangazi döneminde yaşamış ulu kişilerden birisi"

Konu hakkında açıklama yapan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez,

"Şu anda ilçe halkın yıllardan beri Tabduk Emre Türbesi diye bildiği ve yıllarca burada Tekke önü diye bilinen mevkiinin üst tarafta Hıdrellez ve Tabduk Emre'yi anma etkinlikleri yapılan bir yerdeyiz. Zamanla türbenin etrafındaki duvarlar yıkılmış üstü çökmüş. Şu anda duvar kalıntıları ve arkamızda gördüğümüz bu güneydeki duvarda mihrabı var. Şimdi Tabduk Emre Anadolu'ya gelen Horasan erenlerinden bir şahsiyet. Orhangazi döneminde yaşamış Yıldırım Beyazıt döneminde vefat ettiği tarihi kaynaklarda belli olan ulu kişilerden birisi. Anadolu'nun Türklere ve İslam'a açılan kapısının öncelikle bu Horasan erleri tarafından hazırlandığı ve Sultan Alparslan'ın bu şekilde Anadolu'ya girdiği tarihi bilgilerimiz içindedir" dedi.

"Tabduk Emre'ye ait olan bir türbe birinci derece sit alanı koruma alanı olarak tescillenmesi yapılmış oldu"

Başkan Kepez, açıklamasının devamında, "Şimdi burası halk arasında Tabduk Emre Türbesi diye bilinen bir yer tabi elimizde resmi kaynaklar yoktu. Ama yaşayan tarih böyleydi. Halk arasında bizim belediye olarak burasının böyle kalmasına gönlümüz razı olmadı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza müracaat ettik. Koruma kurulandan buraya gelip detaylı bir şekilde incelemeler yapıldı ve burasının halk arasında da zikredildiği gibi Tabduk Emre'ye ait olan bir türbe olabileceği hâsıl olduğundan buranın birinci derece sit alanı koruma alanı olarak tescillenmesi yapılmış oldu" dedi.

"Planlar projeler hazır olduktan sonra tekrar Kültür Bakanlığımıza buranın restorasyonu için müracaat edeceğiz"

Kepez, son olarak, "Belediye olarak bunun üzerine Eskişehir Teknik Üniversitesiyle görüştüm Mimarlık Fakültesinden öğrenim üyesi arkadaşlar geldiler, burada derinlemesine bir inceleme, araştırma yaptılar. Buranın fotoğrafları çekildi. Kemerliklerin derinlikleri falan bunlara varana kadar bütün incelemeler yapıldı. Şu anda biz buranın rölöve çalışmalarını yaptırıyoruz firmayla görüştük. İnşallah bu planlar projeler hazır olduktan sonra tekrar Kültür Bakanlığımıza buranın restorasyonu için müracaat edeceğiz" dedi.

Tapduk Emre kimdir?

Tapduk Emre, kat'i olmamakla beraber 1200 ile 1300'lü yıllar arasında günümüzde Aksaray olarak adlandırılan İç Anadolu bölgesinde yaşamıştır. Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna ile aynı çağda yaşamıştır. Tapduk Emre ile ilgili bilgiler oldukça azdır. Hâlbuki Tapduk Emre, Yunus Emre'nin hocasıdır. Yunus Emre gibi bir ulu şahsiyeti yetiştirmiştir. Bu manada o, dergâh sahibi bir pir, rehber ve mürşittir. Büyük ihtimalle Yunus Emre kadar gelişen olmasa da, o başka aydınlatıcılar, gönül erenleri yetiştirmiştir. Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli ile aynı çağda yaşamış ve o "Ulu Hünkâr" ile ilişkiler geliştirmiştir.