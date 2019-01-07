(Özel) Vatandaş 'ayva'nın her türlüsünü yiyor

Havaların soğumasıyla daha da lezzetlenen ayva, hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindiriyor. Kilogramı 2.5 liradan satılan ayva, Bilecik'te pek çok şekilde değerlendiriliyor. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan pazarda da ayva tezgahlarda yerini alırken esnaf ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Ayva satıcısı Günay Türker, "Bu ayvaları biz merkeze bağlı Yeniköy'den getiriyoruz. Bu ayvanın özelliği ekmek gibi olmasından dolayı Bilecik halkı bir çok üründe kullanır. Buraların ayvası meşhurdur. Osmaneli ilçemizde ayva lokumu yapılır. Köylerde ayva tatlısı çok yaygındır. Son zamanlarda lokantalar kereviz yemeği içine koymak için bizlerden ayva alıyorlar. Bu ayvalar Bilecik'in suyundan mı havasından çok lezzetli oluyor. Bunlar biz kendimiz üretiyoruz. Ayva güzel olunca satışları da iyi oluyor" dedi.

"Genelde bayanlar zayıflattığını söyleyip alıyorlar"

Son günlerde kadınların ayvaya yoğun ilgisi olduğunu anlatan ayva satıcısı Türker, "Ayvanın faydaları saymakla bitmez. Bizim televizyonlardan ve gazetelerden okuduğumuz kadarıyla içinde kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerirken kötü kolesterolü düşürmede yardımcıdır. Beraberinde sindirime yardımcı olup, safra taşı oluşumunu azalttığını söyleniyor. Ayvanın en büyük özelliği içinde barındığı yüksek lif içeriğinden ötürü kilo kaybına fayda sağladığı söyleyen kadınlar genelde kilo kilo alıyorlar" şeklinde konuştu.