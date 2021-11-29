(ÖZEL) Yaprak ve çim atıklarından organik gübreye dönüştürüyorlar

Çalışanlar tarafından şehrin onlarca noktasından toplanan yaprak ve çimler, kamyonlarla bekleme çukuruna döküldükten sonra organik gübre ve kompost olarak toprakla buluşuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, başlattıkları çalışmayla hem doğayı koruduklarını hem de belediye bütçesine katkı sunduklarını belirterek, çalışmanın detayları hakkında şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği üzere geri dönüşüm içerisinde bulunduğumuz yüzyılımızın en önemli sorumluluğudur. Çevremize verdiğimiz önem ve yarınlarımıza hissetiğimiz sorumluluğumuz ile atık yapraklarımızdan gübre üretiyoruz. Sonbaharın gelmesiyle ağaçlardan dökülen yapraklar doğamıza metan gazı salıyor. Bu atık yapraklar, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya neden oluyor. Doğamıza bu ihaneti yapmıyor, atık yapraklarımızı gübreye çevirerek, seramızdaki çiçeklerimizde kullanarak, fayda sağlıyoruz. Bu sayede hem doğamızı koruyor, hem de gübre alımını azaltarak, belediye bütçemize katkı sağlıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bu yönde çevreye duyarlı ve güzel uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"Yılda 100 binin üzerindeki bitkiyi kendi seramızda üretiyoruz''

Bilecik Belediyesi Sera Alanı'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Subaşı, yılda 100 binin üzerinde bitkiyi belediye serasında ürettiklerini belirterek, "Belediyemiz bünyesinde bulunan sera tesisinde yetiştirilen bitkiler için dışarıdan alınan gübre yerine bu yolla üretilen gübre ve kompost kullanımı hem doğa hem de belediye bütçesi açısından açık avantaj sağlamaktadır. Üretilen gübreler sera ve saksı bitkilerinde toprak hafifleticisi olarak kullanıyoruz. Dökülen yaprak ve yeşil alanlardan çıkartılan çim atıklarının toplanması ve fermente edilerek çürütülmesi sonucunda ortaya bitkiler için oldukça besleyici gübre çıkartılmaktadır" dedi.