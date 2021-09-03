(ÖZEL) Zabıtanın dikkati sayesinde bulundu

Bilecik'te çarşıda tek başına gezen 3 yaşındaki çocuk zabıtanın dikkati sayesinde bulunarak, ailesine teslim edildi.

Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde devriye atan Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri 3 yaşlarındaki bir erkek çocuğu kendi başına gezdiği gördü. Hemen çocuğun yanına giden ekipler, derdini anlatamayan minik çocuğu alarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada zabıtaların çocuğu çikolata alarak, hemen durumu çocuk polisine haber verdiler. İsimi öğrenilemeyen çocuk ekiplerce alınarak, merkeze götürüldü. Burada ailesi tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi.