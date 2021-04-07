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'Özlenen Koku' fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu

Bilecik’te 57.

Bilecik'te 57. Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli Eyüp Ulugöl, 'Özlenen Koku' fotoğrafıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu.


Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen 'Pandemi Gölgesinde Kütüphaneler' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışma sonucuna göre Eyüp Ulugöl, 'Özlenen Koku' isimli fotoğraf karesiyle ikinci olarak, ödül aldı. Ulugöl, pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeni ile bir süredir boş kalan kütüphanelerin ve kitapların hikayesini tek kareye sığdırdığı fotoğraf karesinin ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadığı belirtti.

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