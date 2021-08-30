Pamela, Bilecik'te binlerce seyirciyi mest etti

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' etkinlikleri kapsamında sahne alan Pamela, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Pelitözü Gölpark Ampi Tiyatroda düzenlenen konsere izleyiciler yoğun ilgi gösterirken, Pamela ise performansıyla büyük beğeni aldı. Konser öncesi Pamela'ya çiçek veren Belediye Başkanı Semih Şahin, sanatçıyı Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Pamela'yı Bilecik'te ağırladığımız için çok mutluyuz. Vatandaşlarımız da konsere büyük ilgi gösterdi. Pamela'nın enerjisi bizlere de enerji verdi. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Konser programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de sanatçıya çiçek vererek, gösterdiği performans dolayısıyla teşekkür etti. Belediye Başkanı Semih Şahin'in Bilecik'e birçok yönden güzellikler yaşattığını kaydeden Milletvekili Tüzün, Başkan Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Pamela ise Bilecik'te olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, iki yıl önce de Bileciklilerle buluştuğunu ve bundan sonra da Bilecik'e gelmek istediğini söyledi.