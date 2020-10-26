Pandemi sürecinde bunalan çocuklar taş boyama etkinliği buluştu

Bilecik'te pandemi sebebe ile evlerinden pek çıkmayan ve hayli sıkılan çocuklar taş boyama etkinliği buluşu. Çocukların mutluluğu ve neşesi yüzlerine yansıdı.

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan Müze Akademi'de taş boyama etkinliği gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte taşları boyayan çocuklar, hediye maske ve katılım belgesi aldı. Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi işbirliğinde hazırlanan etkinler kapsamında çocuklar hafta içi ve hafta sonu belirlenen program dahilinde taş boyama, seramik boyama ve müzik enstrümanlarını tanıma aktivitelerine katılıyor.

"Evlerinde sıkılan çocuklarımızı biraz da olsa mutlu etmektir”

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, etkinlikler hakkında verdiği bilgide, Yaşayan Şehir Müzesi ve Sanat Akademisi görevlileri tarafından ağırlanan çocukların vakitlerini keyifli ve eğlenceli geçirdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

‘'Bilecik Belediyesi olarak salgın nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklara bir nebze de olsa dışarı çıkarmak ve onlara keyifli bir zaman geçirmektir. Bizim buradaki hedefimiz, çocuklarımızın müzik enstrümanlarını tanımaları, resim ve diğer alandaki becerilerini keşfetmeleri ve belki de ileride kurmayı planladığımız çocuk senfonisinin temellerini atmaktır. Belediye Başkanımız Semih Şahin'in en güzel hedeflerinden birisi de budur. Bir diğer amacımız da evlerinde sıkılan çocuklarımızı biraz da olsa mutlu etmektir. Böylece ailelerin de işini kolaylaştırmaktır. Bu etkinliklerimizi salgınla mücadelede alınması gereken bütün önlemleri alarak, sınırlı sayıdaki çocuğumuzla gerçekleştiriyoruz."

Çocuklar etkinliklerin devam etmesini istedi

Etkinliklere katılan aile üyeleri ve çocuklar da etkinlikleri büyük bir keyifle takip ettiklerini belirterek, devam etmesini istedi. Çocukların da etkinlikler hakkında fikir ve görüşlerini belirttiği etkinlik, hediye maske ve katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.