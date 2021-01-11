'Papazın Konağı'nın restorasyonu başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Papazın Konağı'nın restorasyonuna başlandığını duyurarak, "2021 yılında tamamlanacak çalışmalarla turizme bir değeri daha kazandırıyoruz" dedi.

Osmaneli Belediyesi projeleri kurulca onaylanmış olan konakları restore etmeye kendi ekipleri ile devam ediyor. Bugüne kadar BEBKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilecik Valiliği Emlak Fonları olmak üzere sponsorlardan yararlanarak, 75 konağın restorasyonunu tamamlayan Osmaneli Belediyesi 2021 yılında da restorasyonlara devam ediyor. Osmaneli turizmi açısından çok değerli olan ve 'Papazın Konağı' olarak halk arasında anılan konağın restorasyonlarına bugün itibariyle başladıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bu yıl içinde restorasyonu tamamlanarak çok özgün bir konak olan Papazın Konağını hizmete açacağız. Yurt dışından da büyük ilgi gören konak çok özel bir mimariye sahip. Günümüze kadar hiç bozulmadan gelen çatı taşıyıcıları ile eklentisiz 15 metrelik mesafeyi gecen ahşaplar ve çatı mimarisi üniversitelerimizin mimarlık ve inşaat bölümleri için de örnek bir yapı. Bahçesi ile birlikte bin metrekarelik alanda inşa edilmiş olan konağımız birinci katında 300 metrekare ve ikinci katında 350 metrekare olmak üzere çekme katıyla birlikte 700 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Turizm açısından özellikle kültürel etkinlikler ve toplantılar için kullanılacak Papazın Konağı çok ilgi çekecek bir turizm değeri olacak. Fener Patriği Bartholomeos tarafından da ziyaret edilen konak restorasyonu tamamlandığında yurt dışından ve Ortodoksların ziyaretçi akınına uğrayacak" dedi.