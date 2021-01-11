İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Papazın Konağı'nın restorasyonu başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ’Papazın Konağı’nın restorasyonuna başlandığını duyurarak, "2021 yılında tamamlanacak çalışmalarla turizme bir değeri daha kazandırıyoruz" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Papazın Konağı'nın restorasyonuna başlandığını duyurarak, "2021 yılında tamamlanacak çalışmalarla turizme bir değeri daha kazandırıyoruz" dedi.


Osmaneli Belediyesi projeleri kurulca onaylanmış olan konakları restore etmeye kendi ekipleri ile devam ediyor. Bugüne kadar BEBKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilecik Valiliği Emlak Fonları olmak üzere sponsorlardan yararlanarak, 75 konağın restorasyonunu tamamlayan Osmaneli Belediyesi 2021 yılında da restorasyonlara devam ediyor. Osmaneli turizmi açısından çok değerli olan ve 'Papazın Konağı' olarak halk arasında anılan konağın restorasyonlarına bugün itibariyle başladıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bu yıl içinde restorasyonu tamamlanarak çok özgün bir konak olan Papazın Konağını hizmete açacağız. Yurt dışından da büyük ilgi gören konak çok özel bir mimariye sahip. Günümüze kadar hiç bozulmadan gelen çatı taşıyıcıları ile eklentisiz 15 metrelik mesafeyi gecen ahşaplar ve çatı mimarisi üniversitelerimizin mimarlık ve inşaat bölümleri için de örnek bir yapı. Bahçesi ile birlikte bin metrekarelik alanda inşa edilmiş olan konağımız birinci katında 300 metrekare ve ikinci katında 350 metrekare olmak üzere çekme katıyla birlikte 700 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Turizm açısından özellikle kültürel etkinlikler ve toplantılar için kullanılacak Papazın Konağı çok ilgi çekecek bir turizm değeri olacak. Fener Patriği Bartholomeos tarafından da ziyaret edilen konak restorasyonu tamamlandığında yurt dışından ve Ortodoksların ziyaretçi akınına uğrayacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.