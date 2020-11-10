Paraguay Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta'dan Söğüt'te

Paraguay Büyükelçisi Caferino Valdez Peralta, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik Söğüt'e geldi.

Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Paraguay Büyükelçisi Peralta'yı Ertuğrul Gazi Türbesi önünde karşıladı. Büyükelçi Peralta, Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek ve türbe girişinde Alp kıyafetleriyle "Saygı Nöbeti" tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izledi. Daha sonra ilçemizin tarihi mekânlarını ziyaret eden Büyükelçi Peralta, Kaymakam Tuncer'e teşekkür ederek hediye takdim etti Kaymakam Tuncer'de Büyükelçi Peralta'yı dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek plaket takdim etti.