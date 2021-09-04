Park ettikleri araçları sabah görünce şok oldular

Bilecik'te boş bir arazide park eden 5 tır ve bir iş makinasına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı yanında boş araziye yıllardır araçlarını park eden tır ve iş makinesi sahipleri bu sabah araçların başına gelince şok oldular. 5 tırın ön, arka ve yanlarında bulunan aydınlatma lamlarını kırıldığı gören araç sahipleri yaşanan duruma anlam veremedi. İş makinesi operatörü Bülent Çetinkaya, yıllardır aynı alana park edildiğini ifade ederek, böyle bir durumun daha önce başlarına gelmediğini söyledi.