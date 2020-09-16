Park halindeki araç alev aldı

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez eski Şehirler Arası Otobüs Terminalinde park halinde bulunan V.B.'ye ait 54 SC 420 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de gerekli kontrolleri yaptığı yangında, otomobilde maddi hasar meydana geldi.