İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki araç alev aldı

Bilecik’te park halinde bulunan otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez eski Şehirler Arası Otobüs Terminalinde park halinde bulunan V.B.'ye ait 54 SC 420 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracın motor kısmından çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de gerekli kontrolleri yaptığı yangında, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.