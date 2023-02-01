İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki araç alev alev yandı

Bilecik’te park halinde alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te park halinde alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre dün gece, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde park halindeki 16 AHJ 462 plakalı hafif ticari araçtan henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak haber verirken, itfaiye ekiplerin hemen olay yerine intikal etti. Araç uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, kullanılmaz hale geldi.

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