Park halindeki araç bir anada alev aldı

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmından çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Lalesi sokak üzerinde bulunan 26 PR 042 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.Aracın motor kısmından çıkan yangına, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de gerekli kontrolleri yaptığı yangında, otomobilde maddi hasar meydana geldi.