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Park halindeki araç birden alev aldı

Bilecik’te park halinde iken araç aniden alev alan araç kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te park halinde iken araç aniden alev alan araç kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez YHT istasyonu civarındaki 8 Değirmen mevkiinde Fikret Büyükavcı'ya ait 11 DK 363 plakalı otomobil park halindeyken henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri görev araç sahibi durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hala gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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