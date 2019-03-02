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Park halindeki kamyon kazaya neden oldu

Bilecik’te park halindeki kamyon nedeniyle iki aracın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te park halindeki kamyon nedeniyle iki aracın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Halil İbrahim A. aracıyla ilerlerken, yolun kenarına park eden kamyondan dolayı yolun aşağı tarafından gelen Halil Y. yönetimindeki aracı fark edemedi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.


Halil İbrahim A.'nın aracında bulunan edilen Ayfer Hira A. da kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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