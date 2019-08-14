Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik'te park halinde alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Halil S.'ye ait 11 AS 778 plakalı otomobil Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark'ta park halindeyken motordaki elektrik kaçağından alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, yangını gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.