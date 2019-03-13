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Park halindeki tırların akülerini çalıp kaçtılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı geçtiğimiz gün Çevreyolu kenarındaki tır parkında meydana geldi. Park halinde bulunan çok sayıda tırın aküleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerlerinden sökülerek çalındı. Akülerinin olmadığını fark eden sürücüler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı incelemenin ardından aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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