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Park ve bahçelerde bayram hazırlığı

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasındaki park, bahçe ve dinlenme alanlarında bakım ve düzenleme çalışması yapılıyor.


Başta orta refüjler olmak üzere, park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayrama hazırlık çalışmaları kapsamında şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Şehir içinden ve dışından binlerce konuğun ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesi çevresinde temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yoğun olduğu noktalar başta olmak üzere birçok alanda bakım ve düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Üretim Tesisindeki binlerce çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturan ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca cadde ve sokaklar ile dinlenme alanlarında yabani ot temizliği çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

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