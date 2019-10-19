İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parkı yaban arıları astı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin ilçe meydanı olarak bilinen ve herkesin dinlenmek için tercih ettiği Fatma Koç Parkını yaban arıları mesken tuttu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilçe meydanı olarak bilinen ve herkesin dinlenmek için tercih ettiği Fatma Koç Parkını yaban arıları mesken tuttu.


Pazaryeri'nde herkesin uğrak noktası olan ve halkın dinlenmek için geldiği Fatma Koç Parkındaki ağaçlarda yaban arılarını gören vatandaşlar Pazaryeri Belediyesi'nden konu ile ilgili yardım istedi. Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Fatma Koç Parkına gelerek gerekli incelemenin ardından parkı mesken tutmuş yaban arılarına zarar vermeden biyolojik ilaçlama yöntemi ile arıları öldürmeden ilaçlama yaptı. Yapılan işlem sonrası arıların biyolojik ilaçlama sonrası parkı terk ettikleri gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.