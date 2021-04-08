Pazar alanına tuvalet ve çeşmelerin olduğu yapı inşa edildi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çatı çalışmaları devam eden binanın iç çalışmaları devam ediyor. Pazar esnafı gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Daha önceleri pazar günleri halka açık olan pazar alanı, pandemi nedeniyle Cuma günleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.