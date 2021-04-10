Pazar alanında HES kodu denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan pazar alanında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yaptı.

Vatandaşlar her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla birçok başlıkta denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında vatandaşlara, maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu, HES kodu denetimleri yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyelerini dağıtarak, Belediye Başkanı Semih Şahin'in iyi dilek temennilerini iletti.