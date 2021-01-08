Pazar alanında salgınla mücadele denetimi yapıldı

Bilecik'te zabıta ve polislerden oluşan denetim ekibi, pazar alanında salgınla mücadele denetimi yaptı.

Her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan ama Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününe alınan pazar pazarında Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tedbirleri elden bırakmıyor. Pazar alanına giren vatandaşların ateşleri ölçülürken, maskesi olmayan vatandaş ve esnafa maske verildi. Vatandaşlar salgınla mücadelede belirlenen kurallara uyulması konularında uyarılar ve bilgilendirmelerde yapıldı.

Ekipler ayrıca hem pazarcıların hem de pazar alanına giren vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgularını yaptılar.