Pazar girişinde sağlık ekiplerince sıkı denetim

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan ilçe pazarında sağlık ekiplerince sıkı denetim yapılırken, ateşi yüksek kişiler pazara alınmadı.

Pazaryeri'nde son zamanlarda korona virüs (Covit-19) vakaları ve buna bağlı temaslı kişilerin artmasıyla ilçede kurulan pazarda ekipler sıkı denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine bağlı sağlık ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçüllürken, Pazaryeri Belediyesine bağlı ekipler ise vatandaşlara dezenfektan sıktılar. Vatandaşlar pazara girerken maske ve sosyal mesafe kuralına göre tek tek alındı.

Sağlık ekipleri alışveriş için pazara gelen vatandaşları sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yoğunluk oluşmaması için belirli aralıklarla alışverişlerini yapmaları konusunda uyardılar. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ise, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ettiler.