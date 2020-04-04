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Pazara gelen herkesin ateşi ölçüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde her gün hizmet vermeye başlayan kapalı pazara zabıta ekiplerince hem tezgahlarını açmaya gelen pazar esnafının hem de alışverişe gelen vatandaşların ateşi ölçülmeden içeri alınmadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde her gün hizmet vermeye başlayan kapalı pazara zabıta ekiplerince hem tezgahlarını açmaya gelen pazar esnafının hem de alışverişe gelen vatandaşların ateşi ölçülmeden içeri alınmadı.


Bozüyük'te küresel salgın nedeniyle önlemleri arttıran ekipler tarafından ilçede salgına karşı alınan önlemler kapsamında her gün hizmet vermeye başlayan kapalı pazara zabıta ekiplerince hem tezgahlarını açmaya gelen pazar esnafının hem de alışverişe gelen vatandaşların ateşi ölçülmeden içeri alınmadı. Zabıta ekipleri sabahtan pazar esnafını gün içerisinde de alışverişe gelen vatandaşları karşılarken, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştiriyor. Ölçümler sonucu normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise vatandaşlar ve esnaf ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

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