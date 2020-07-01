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Pazara girişlerde kontroller üst düzeyde

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle kontroller üst düzeyde devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle kontroller üst düzeyde devam ediyor.


Pazaryeri Belediyesi ekiplerince pazar alanı girişinde vatandaşların maske kontrolü yapılarak, ateşleri ölçüyor. Giriş ve çıkışlarda dezenfektan da sıkılan vatandaşlar yapılan üst düzey kontrolden memnun. Pazar alanına maskesiz gelen vatandaşlar içeri alınmazken, maskesi olmayanlara belediye tarafından maske dağıtıldı.

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