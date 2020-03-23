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Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazar Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.


Bilecik'te her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesine kurulan ve köylü pazarı diye de adlandırılan Pazar Pazarı'nda esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin vatandaşları dinleyerek talep ve görüşlerini aldı. Bilecik Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşların yanında yer almaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin "Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Korona virüsten korumak amacıyla ekiplerimiz şehrimizin dört bir köşesinde çalışıyor. Biz de vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de esnafımıza kolaylıklar dilemek için ziyaret ettik ve maske dağıttık. Belediye olarak bu salgından vatandaşlarımızı en az derecede zarar görmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


Pazar esnafı ve vatandaşlar da Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

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