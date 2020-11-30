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Pazarcı esnafına HES kodu denetimi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde pazarcı esnafına Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi gerçekleştirdi.


Pazaryeri'nde kurulan ilçe pazarında korona virüs (Covit-19) salgı nedeniyle Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pazarcı esnafına HES kodu denetimi gerçekleştirdi. Pazar girişinde uygulama yapan Belediye ekipleri ise pazara gelen vatandaşların maske kontrollerini gerçekleştirerek ateşleri ölçüldü.


"Pazaryeri Belediyesi olarak ilçe halkımızın sağlığını önemsiyoruz"


İlçe halkına maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Belediye ekiplerimiz insan hareketinin yoğun olduğu caddelerde temizlik ve klorlu su ile yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçe halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Son günlerde ilçemizde görülen vaka artışlarından korunmak için maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyarak sağlıklı yaşayalım” dedi.

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