İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazarcı esnafının hem ateşi ölçüldü hem de maske dağıtıldı

Bilecik’te belediye ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafının ateşini ölçerken, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Bilecik'te belediye ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafının ateşini ölçerken, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.


Bilecik'in Bayırköy beldesinde her hafta kurulan belde pazarı öncesi tezgah açacak pazarcıların ilk önce ateşi zabıta ekiplerince ölçüldü. Maske ve eldiveni olmayan pazarcılara maske ve eldiven dağıtan ekipler pazar girişinde de vatandaşlar için önlemler aldılar. Aynı hassasiyeti pazara gelen vatandaşlara da uygulayan ekipler, sosyal mesafe kuralı nedeniyle pazara sınırlı sayıda kişi aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.