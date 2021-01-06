Pazarda en çok tercih edilen meyve portakal

Bilecik'te pazar ve manav tezgahlarında en çok satılan meyvelerin başında portakal geldi. Vatandaşlar portakalı, içindeki vitaminlerden dolayı Korona virüs (Covit-19) karşı korunmak için tercih ettiği belirtiliyor.

Kış aylarının sevilen meyvelerinden portakal, yüksek bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olması sebebiyle birçok hastalığı önlemesiyle harika meyve. Bu kış aylarının gelmesiyle pazar ve manav tezgahlarında yerini alırken, satıcılar geçen yıla oranla satışlarının yüzde 200 arttığı söyledi. Vatandaşlar bu meyvenin içinde bulunan vitaminler ve sindirim sitemini güçlendiği için Korona virüs (Covit-19) karşı korunmak için tercih ettiği ortaya çıktı.

"Korona sonrası bu yıl portakal satışları arttı"

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda portakal satıcısı Cihan Çalık, geçen yıla oranla bu yıl portakal satışlarının arttığını söyleyerek, "Bunun sebebi ise portakalın sindirim sisteminin güçlendirdiği için olduğunu tahmin ediyoruz. Uzmanlarda bu meyvenin sindirim sistemine iyi geldiği açıkladı. Müşterilerimiz fiyatı 2 ile 4 lira arasında değişen portakalı kilo kilo alıyorlar" dedi.