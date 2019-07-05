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Pazarın fiyat şampiyonu limondan sonra dolmalık biber

Bilecik’te pazar tezgahlarında yer alan dolmalık biber, 5 liralık fiyatı ile limondan sonra şampiyon oldu.

Bilecik'te pazar tezgahlarında yer alan dolmalık biber, 5 liralık fiyatı ile limondan sonra şampiyon oldu.


Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda kilosu 5 TL'den satılan dolma biber fiyatıyla el yakıyor. Pazarcılar tarafından limondan sonra fiyat şampiyonu ilan edilen dolmalık biberin kilosunun 5 TL'den satıldığını ve fiyatı sebebiyle cep yaktığını belirten biber satıcısı Mustafa Demirbaş, "Fiyatların son zamanlara bu şekilde seyrediyor. Bu sene yaz ayında çok yağmur yağması sebebiyle fiyatlar tezgahlara da vurdu. Dolma biberimiz tezgahımızda kilosu 5 TL'den satılıyor. İlerleyen günlerde hava şartlarına göre fiyatlar da seyrini gösterecek” dedi.

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