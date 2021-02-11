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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den Balıkesir temasları

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Balıkesir 7.

Olağan İl Kongresine katılmak üzere kentte gitti.


Başkan Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Balıkesir temaslarının ilkini daha önce Bilecik İl Sağlık Müdürü olan, şuan Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevinin yürüten Serkan Kadir Keskin'i ziyaret ettiler. Yapılan ziyareti değerlendiren Başkan Tekin, "İlimizde başarılı hizmetleriyle fark oluşturan ve şuan da Balıkesir' de İl Sağlık Müdürü olarak görevini icra eden Serkan Kadir Keskin müdürümüzü ziyaret ettik. Misafirperverliğinden dolayı sayın müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.


Oaha sonra ikili Balıkesir 7. Olağan İl Kongresine katıldılar.

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