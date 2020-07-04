İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Bursa temasları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Tekin, Bursa’da BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’i makamında ziyaret ederken, ilçelerinde devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Tekin, Bursa'da BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i makamında ziyaret ederken, ilçelerinde devam eden projeler hakkında bilgi aldı.


Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü Fetullah Bingül'ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretler sonrası bir değerlendire yapan Başkan Tekin, "Bursa'da Pazaryeri ilçemiz için hazırladığımız projelerimiz için sırasıyla BEBKA ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü ile çok güzel görüşmeler yaptık. Çiftçimizin emeğinin gerçek karşılığını alması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan görüşmelerde heyecanımız bir kat daha arttı. Rabbim güzel ilçemizin yolunu açacak inşallah "dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.