Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Bursa temasları

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Tekin, Bursa'da BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'i makamında ziyaret ederken, ilçelerinde devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü Fetullah Bingül'ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretler sonrası bir değerlendire yapan Başkan Tekin, "Bursa'da Pazaryeri ilçemiz için hazırladığımız projelerimiz için sırasıyla BEBKA ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş Genel Müdürü ile çok güzel görüşmeler yaptık. Çiftçimizin emeğinin gerçek karşılığını alması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan görüşmelerde heyecanımız bir kat daha arttı. Rabbim güzel ilçemizin yolunu açacak inşallah "dedi.