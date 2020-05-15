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Pazaryeri Belediyesi üst yapı çalışmalarına başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince üst yapı çalışmalarına başlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince üst yapı çalışmalarına başlandı.


Pazaryeri Belediyesine bağlı ekipler, ilçede ilk etapta Doğanlar ve Dereboğaz mahallelerindeki elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte bozulan kilitli taş yollarda çalışmalara başladı. Kilit taşlarının yenilendiği açıklayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ''İlçemizde elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte bozulmuş olan ana ve ara sokak yollarımızda yeniden yapım ve gerekli yerlerde tadilat çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. İlk etapta Doğanlar ve Dereboğaz mahallemizin bir kısmında elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiştir. Yeniden yapım ve gerekli görülen deforme olan ana ile ara yollarda kilitli taş yenileme ve tadilatlarımı yıl boyunca devam edecektir" dedi.

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