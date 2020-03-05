İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazaryeri film yapımcılarının gözdesi oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi sinema filmi çekmek için yapımcıların gözdesi haline geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi sinema filmi çekmek için yapımcıların gözdesi haline geldi.


Pazaryeri'nde Türkiye'de ilk seçilen bağımsız kadın belediye başkanı olması sebebiyle dünyada ve Türkiye'de gündemden düşmeye Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bir ajans firması yetkileri makamında ağırdı. Ajans firması sahibi Ömür Ceyhan; görüşmede Zekiye Tekin'e ilçede çekmek istedikleri sinema filmi ile ilgili bilgiler verdi ve çekecekleri filmi dosya halinde sundular.



"Pazaryeri'ni turizm cennetine çevireceğiz"


Pazaryeri'nin turizm cennetine çevirmek için ellerinde geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Tekin, "Pazaryeri ilçemizde sinema film çekimleri için teklifler alıyoruz. İlçemizde çekilecek sinema filmlerinde Bilecik'imizin ve Pazaryeri ilçemizin doğasını, yaşam etkinliklerini, tarihini anlatacak her türlü projeye belediye olarak ılımlı bakıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.