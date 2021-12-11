Pazaryeri Halk Kütüphanesi tefrişatı hızla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı sürdürülen halk kütüphanesinin teşrifatı hızla devam ediyor. Öğrencilerin ve vatandaşların rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri bir yer olacağını belirten Başkan Tekin “İlçemiz için güzel bir çalışma oldu. Görüyoruz ki kütüphaneler önemli bir ihtiyaç. Amacımız insanlarımıza böylesine güzel ve nezih ortamlarda kitap okuma fırsatı sunmak, yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve yatırımın ilçeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.